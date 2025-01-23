В Азербайджане устанавливается новое правило о надбавках к должностному окладу военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В закон "О воинской обязанности и военной службе" будут внесены изменения.

Как сообщает Trend, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно проекту, к закону "О воинской обязанности и военной службе" добавляется статья 49.5. Согласно этой статье, в соответствии с Кодексом Азербайджанской Республики об административных проступках, за нарушение требований настоящего закона, 50 процентов средств, собранных от штрафов, наложенных органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, направляются на выплату ежемесячного должностного (тарифного) оклада военнослужащим, проходящим службу в органе (учреждении), определяемом соответствующим органом исполнительной власти, с переводом средств на счет этого учреждения. Порядок использования этих средств определяется органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

На основании примечания, прилагаемого к документу, в статье 49.5 настоящего закона под "штрафами, налагаемыми органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти" понимаются дела об административных правонарушениях, которые рассматриваются органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, и по которым вынесено решение по делу об административном правонарушении этим органом (учреждением) или составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд для рассмотрения.

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