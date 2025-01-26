Руководство Армении несет ответственность за развязывание Карабахской войны - Лукашенко

БАКУ/Trend/ - Руководство Армении несет ответственность за развязывание Карабахской войны.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«То, что произошло, вина вашего руководства в Армении»,- сказал он.

Лукашенко также добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян может уничтожить страну.

«Он уничтожит Армению, успокойте его там... Он еще и Россию настраивает против себя. Он в окружении, небольшая территория... И он окружил себя врагами. Вот, Евросоюз начнет ему там чем-то помогать… Он уничтожит страну. Его надо утихомирить. Нельзя допустить войны на Кавказе»,- заявил президент Беларуси.