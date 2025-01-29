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Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)

Политика Материалы 29 января 2025 09:28 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - 29 января в Азербайджане проходят очередные муниципальные выборы.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1, расположенном в средней школе номер 6 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку.

Войдя в помещение для голосования, Президент Ильхам Алиев взял избирательный бюллетень, прошел в кабину и затем опустил бюллетень в урну.

Отметим, что на избирательном участке номер 1 Сабаильского избирательного округа номер 7 города Баку зарегистрировано 576 избирателей. По этому округу борьбу ведет 31 кандидат.

Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
Президент Ильхам Алиев проголосовал на избирательном участке номер 1 (ВИДЕО/ФОТО)
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