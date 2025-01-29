В Азербайджане состоится саммит Организации тюркских государств (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ – Очередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Азербайджане.

Как передает в среду Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на брифинге по итогам трехсторонней встречи между Турцией, Азербайджаном и Узбекистаном, состоявшейся в Анкаре.

Фидан отметил, что ОТГ сталкивается с такими вызовами, как энергетический кризис, бесконтрольная миграция. По его словам, в связи с этим возрастает потребность в еще большем укреплении солидарности в тюркском мире. "Важную роль в этом направлении играет Организация тюркских государств. В прошлом году на саммитах сначала в Шуше, а затем в Бишкеке были приняты важные решения. В этом году также состоятся два важных саммита. Один из них - неформальный саммит в Венгрии, а другой - 12-й официальный саммит ОТГ в Азербайджане", - сказал он.

Отметим, что сегодня в столице Турции Анкаре состоялась трехсторонняя встреча министров Турции, Азербайджана и Узбекистана.

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