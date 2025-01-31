Армянская диаспора влияет на позицию Франции в армяно-азербайджанском конфликте - Гюльшан Пашаева

БАКУ /Trend/ - Следует подчеркнуть роль армянской диаспоры как специфического внутреннего фактора, влияющего на позицию Франции в историческом контексте её вовлечённости в армяно-азербайджанский конфликт.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала член правления Центра анализа международных отношений, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Гюльшан Пашаева на международной конференции на тему “Франция и армяно-азербайджанский конфликт” в Баку.

По ее словам, Франция является одной из крупнейших стран проживания армянской диаспоры в мире — её численность оценивается примерно в 600 тысяч человек.

"После России и США это третья по величине армянская диаспора в мире и крупнейшая в Европейском союзе. Кроме того, во Франции традиционно сильны лоббистские структуры, которые активно поддерживают армянские интересы"- сказала Г. Пашаева.

Она напомнила, что Франция изначально была одним из первых государств, признавших независимость Азербайджана — 3 января 1992 года. Двусторонние отношения были официально установлены 21 февраля 1992 года, а посольство Азербайджана во Франции открылось в октябре 1994 года.