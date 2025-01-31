Отношения между Азербайджаном и Францией изменились после 2020 года - профессор Университета Лазурного берега

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Францией изменились после 2020 года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал профессор публичного права Университета Лазурного берега Кристиан Валлар на международной конференции на тему “Франция и армяно-азербайджанский конфликт” в Баку.

"Франция была одной из немногих стран, признавших Азербайджан практически сразу после его обретения независимости, что вскоре привело к открытию посольства в Азербайджане и началу расширения двусторонних связей. Безусловно, Франция стремилась играть посредническую роль в урегулировании конфликта и добиваться прочного мира между двумя странами, придерживаясь позиции нейтралитета. Несмотря на события последних лет, Франция в прошлом старалась сохранять нейтральность, соблюдать нормы международного права и развивать двусторонние отношения в экономической и культурной сферах",- сказал он.

Профессор отметил, что ситуация изменилась в 2020 году, когда Азербайджан восстановил контроль над своими территориями. Это вызвало резкую реакцию Франции, что привело к принятию множества решений и резолюций.

Он подчеркнул, что армянская община во Франции обладает очень большим влиянием.

"Например, в Марселе, где я живу, численность армянской диаспоры даже превышает число местных французских жителей", - отметил К. Валлар.