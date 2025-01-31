После усиления армянской диаспоры отношения между Азербайджаном и Францией стали ухудшаться - Гил Михаэли

БАКУ /Trend/ - После усиления армянской диаспоры отношения между Азербайджаном и Францией стали ухудшаться.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Гил Михаэли, директор журнала “Конфликты” на международной конференции на тему “Франция и армяно-азербайджанский конфликт” в Баку.

Михаэли подчеркнул, что одним из ключевых инструментов для укрепления отношений Азербайджана с Западом, конечно, стала энергетика.

В 1990 году отношения между Азербайджаном и Францией совершили важный прорыв благодаря участию компании Total, которая стала одним из основателей контракта. С 1996 года в стране работает TotalEnergies.

Кроме того, в Азербайджане был открыт Французский лицей, а азербайджанская культура, в частности опера, получила широкое признание, особенно в последние десятилетия.

Он отметил, что затем армянская диаспора укрепила свои позиции, что позволило ей продвигать свою повестку.

"После 1990-х годов армянская диаспора начала активно продвигать свою повестку в политической и социальной сферах, укрепляя связи с французскими политиками. Лоббистские группы усилились, а геополитическая ситуация ухудшилась", — сказал он.