Названы сроки подписания нового Рамочного документа между ООН и Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что новый Рамочный документ между ООН и Азербайджаном будет подписан в сентябре текущего года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе мероприятия на тему «Высокоуровневое стратегическое приоритизирование», проходящего в Баку.

Отметим, что среди приоритетных направлений Рамочного документа были выбраны: продвижение инклюзивного и устойчивого экономического роста, поддержка развития человеческого капитала и инноваций, содействие климатической устойчивости, «зеленому» и справедливому переходу

«Мы считаем, что озвученные сегодня направления являются продолжением тех основ, которые были заложены в рамках сотрудничества, соответствующего приоритетам повестки “Национальных приоритетов социально-экономического развития: Азербайджан 2030”, плану «Большого возвращения» и инициативам председательства COP29. И, конечно же, следующий шаг – это превращение этих направлений в конкретные результаты, которых мы совместно достигнем в ближайшие пять лет. Теперь нам необходимо перевести эти принципы в четкие формулировки ожидаемых результатов, над которыми мы будем работать. Мы постараемся завершить этот процесс к следующему вторнику, потому что в рамках нашего внутреннего процесса нам необходимо получить одобрение правительства Азербайджана по итоговым формулировкам к 7 марта. Мы продолжим работу, а затем снова обратимся ко всем вам для дополнительных консультаций, чтобы проработать цепочку результатов, используя терминологию ООН, а также определить конкретные результаты, продукты и индикаторы, с помощью которых мы сможем измерить наш общий прогресс. Работа на этом не заканчивается. Мы надеемся, что к июню этого года документ о рамках сотрудничества будет завершен, утвержден, и, скорее всего, у нас будет торжественная церемония подписания в сентябре текущего года, где мы официально закрепим наши обязательства на следующие пять лет», - сказала она.