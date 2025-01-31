Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот нового посла Турции

БАКУ /Trend/ - 31 января 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Турецкой Республики в стране Бирола Акгюна.

Бирол Акгюн вручил копии верительных грамот министру Джейхуну Байрамову, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Отмечается, что министр поздравил новоназначенного посла братской Турции и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи были обсуждены темы, связанные с союзническими отношениями Азербайджана и Турции, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул исключительное значение существующего исторического братства и дружбы между государствами и народами Азербайджана и Турции в укреплении нашего союза, в том числе совместных усилий на региональном и международном уровнях.

Было отмечено, что историческая Шушинская декларация, устанавливающая союзнические отношения между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, является воплощением существующих братских и дружеских связей. Под руководством лидеров двух стран наши многомерные союзнические отношения расширились в политической, военно-экономической, торговой, энергетической, транспортной, коммуникационной, культурно-гуманитарной и др. сферах. Была подчеркнута важность продолжения деятельности по дальнейшему укреплению сотрудничества в этих направлениях.

Подчеркнуто, что совместные усилия Азербайджана и Турции во всех международных организациях, и особенно в Организации тюркских государств, заслуживают похвалы, выражена уверенность в том, что саммит, который состоится в этом году в Азербайджане, послужит дальнейшему укреплению организации. Отмечена значимость усилий по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке и в Афганистане, продвижению совместных инициатив в Сирии.

Новоназначенный посол Турции Бирол Акгюн поблагодарил за теплый прием и поздравления, отметив, что не пожалеет усилий по дальнейшему укреплению существующих союзнических отношений во время своей деятельности в качестве посла Турции в Азербайджане.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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