Решение о закрытии USAID стало важным шагом по прекращению незаконной деятельности - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Решение администрации Трампа закрыть USAID стало одним из важных шагов, направленных на прекращение подобной незаконной деятельности.

Об этом в среду сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что это решение было шагом, которого многие не ожидали, но которое долгое время обсуждалось в политических кругах США. По мнению нынешней администрации США, вместо того, чтобы служить интересам Америки, USAID занималось непрозрачной и незаконной деятельностью.

"Решение Дональда Трампа направлено не только на экономию финансовых средств. Так, различные независимые исследования показали, что USAID участвует в непрозрачной, а иногда и незаконной деятельности в ряде стран. Это включает в себя инвестиции в исследования биологического оружия, финансирование производства наркотиков в Афганистане, вмешательство в выборы и другие серьезные обвинения. Полную поддержку Трампу в этом вопросе оказал и американский миллиардер Илон Маск, глава созданного с целью повышения эффективности правительства учреждения под названием "Department of Government Efficiency" (Doge). Он назвал USAID преступной организацией и поднял серьезные вопросы о деятельности USAID, что сделало закрытие организации неизбежным", - сказал А.Гараев.

Он подчеркнул, что один из самых крупных скандалов, связанных с деятельностью USAID, касается финансирования биологических лабораторий в некоторых странах.

"Согласно официальной позиции США, эти лаборатории были созданы с целью "исследований в сферах здравоохранения и науки". Но некоторые данные показывают, что USAID оказывало финансовую поддержку организациям, проводящим исследования биологического оружия через эти лаборатории. В частности, некоторые лаборатории, расположенные в Восточной Европе и Азии, были представлены Россией и Китаем частями секретных программ США по биологическому оружию. Некоторые документы, опубликованные в 2024 году, доказывают, что USAID участвует в финансировании этих лабораторий.

В то же время, по некоторым данным, осуществляемые USAID в Афганистане сельскохозяйственные проекты и инвестиции создали условия для выращивания наркосодержащих культур. Хотя официально агентство утверждает, что помогает создавать альтернативные экономические возможности для фермеров, на самом деле этот механизм поддерживал производство героина", - сказал политолог.

Он отметил, что необходимо обратить внимание и на деятельность USAID на Южном Кавказе, и в частности касательно карабахских сепаратистов.

"Азербайджан неоднократно заявлял, что USAID через Армению помогает сепаратистам в Карабахе. Хотя официальной миссией USAID были "развитие и гуманитарная помощь", за этим скрывались некоторые политические цели. Глава USAID Саманта Пауэр долгие годы поддерживала тесные связи с армянскими сепаратистами и регулярно оказывала им финансовую помощь. Во время ее руководства деятельность USAID в Армении особенно расширилась, организация косвенно поддерживала сепаратистский режим в Карабахе. Пауэр пыталась укрепить позиции сепаратистов с помощью различных программ и грантов, что доказывает, что USAID действует как организация, служащая политическим целям. Хотя данные шаги противоречат официальной политике США и международному праву, этому долгое время не уделялось внимания. Решение администрации Трампа закрыть USAID стало одним из важных шагов, направленных на прекращение подобной незаконной деятельности", - сказал А.Гараев.

Он подчеркнул, что USAID также замешано во вмешательстве в выборы в разных странах.

"Есть мнения, что это агентство оказывало поддержку различным неправительственным организациям, в частности в странах Латинской Америки, Африки и Восточной Европы, с целью смены власти. Это был один из инструментов, которые администрация Байдена использовала для свержения или ослабления правительств, которые не соответствовали их личным интересам. Нынешняя администрация считает, что привлечение USAID к подобной деятельности - это излишняя трата денег американских налогоплательщиков и недемократичный подход", - добавил политолог.

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