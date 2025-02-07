Обсуждена деятельность, проведенная МИД Азербайджана в 2024 г.

БАКУ /Trend/ - 7 февраля 2025 года в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики под руководством министра Джейхуна Байрамова состоялось расширенное заседание коллегии.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, в заседании приняли участие руководящий состав ведомства и главы структурных подразделений.

На заседании коллегии были обсуждены работа, проведенная министерством иностранных дел в 2024 году в соответствии с внешнеполитическим курсом, определенным главой государства, основные приоритеты на 2025 год, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, экономической, климатической и гуманитарной дипломатии, усилий по оказанию международной помощи, дипломатической деятельности в постконфликтный период, работа по защите прав и свобод граждан Азербайджана за рубежом, организация деятельности министерства иностранных дел, даны соответствующие поручения.

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