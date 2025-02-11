СГБ Азербайджана задержала Азера Багирова в Иордании и доставила в страну (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районном суде города Баку состоялся судебный процесс по делу гражданина Азербайджанской Республики Азера Акифа оглу Багирова, в отношении которого была избрана мера пресечения.

Как собщает во вторник Trend, Азер Багиров обвиняется в государственной измене в форме шпионажа за оказание помощи представителям иностранной спецслужбы. В результате оперативных мероприятий, проведённых Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, Багиров был задержан на территории Иорданского Хашимитского Королевства и доставлен в Азербайджан.

Согласно материалам дела, иностранная спецслужба привлекла Азера Багирова, гражданина Азербайджана, с целью сокрытия своей причастности к провокационным событиям, подготовленным в третьих странах. В свою очередь, Азер Багиров, используя свой статус гражданина Азербайджана, действуя в интересах иностранной спецслужбы и нанося ущерб государственной безопасности Азербайджанской Республики, занимался шпионской деятельностью.

Судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Азера Багирова по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (государственная измена).

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