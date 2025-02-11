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Минобороны Азербайджана вновь обратилось к гражданам в связи с временными ограничениями на посещение воинских частей

Политика Материалы 11 февраля 2025 12:06 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана вновь обратилось к гражданам в связи с временными ограничениями на посещение воинских частей
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введено временное ограничение на посещение воинских частей в целях охраны здоровья новобранцев из-за случаев заболеваемости респираторными вирусными инфекциями сезонного характера.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

"Просим общественность бережно относиться к здоровью наших военнослужащих, с пониманием отнестись к вышеуказанным ограничениям и воздержаться от посещения воинских частей, особенно во время церемоний принятия присяги", - говорится в информации ведомства.

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