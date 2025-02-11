Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных связей с Ираном

БАКУ /Trend/ - Мы придаем особое значение всестороннему развитию межгосударственных связей между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева направленного Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану по случаю национального праздника страны – Дня победы Исламской революции.

"Отношения между нашими странами исходят из общих исторических, религиозных и культурных ценностей наших народов, связанных друг с другом тесными узами.

В настоящее время наши страны плодотворно сотрудничают в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах. Имеются благоприятные возможности для дальнейшего расширения сферы охвата нашего взаимодействия и обогащения его новым содержанием.

Верю, что азербайджано-иранские отношения и сотрудничество будут и впредь развиваться и укрепляться на основе принципов дружбы, братства и добрососедства на благо наших стран, во имя стабильности и безопасности региона", - говорится в письме.