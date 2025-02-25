Стратегическое развитие сотрудничества Азербайджана и Пакистана: приоритет - энергетика и оборона

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан давно поддерживают прочные стратегические партнерские отношения, основанные на политическом, экономическом и военном сотрудничестве. Их связи укрепляют взаимная поддержка на международных площадках, общие региональные интересы и исторические узы. Недавний визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Баку еще больше сблизил стороны, открыв новые возможности для сотрудничества в ключевых секторах, включая энергетику, оборону и торговлю.

Энергетическое сотрудничество остается краеугольным камнем азербайджано-пакистанских отношений, и обе страны добиваются значительных успехов в его развитии. Пакистан на протяжении многих лет импортирует азербайджанскую нефть и газ, а стремление Баку к расширению экспортных рынков делает углубление связей с Исламабадом в этом секторе приоритетным направлением.

В ходе визита Ш.Шарифа Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), являющаяся долгосрочным партнером Пакистана, подписала ряд соглашений со своими пакистанскими коллегами. Среди них – контракты на поставку нефтепродуктов и куплю-продажу сжиженного природного газа (СПГ). Одним из ключевых итогов переговоров стало продление рамочного соглашения по СПГ еще на два года и создание торговой компании для содействия СПГ-сделкам. Этот шаг подчеркивает растущую роль Азербайджана как надежного поставщика энергоносителей в Южную Азию.

Помимо энергетики, важное место в двусторонних отношениях занимает военное сотрудничество. По итогам переговоров между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом стороны договорились о его расширении, в том числе о перспективах совместного оборонного производства.

Отметив хорошо развитую оборонную промышленность Пакистана и растущие возможности Азербайджана в этом секторе, Президент Ильхам Алиев подчеркнул потенциал совместного производства оборонной техники. "Мы уже экспортируем продукцию оборонной промышленности более чем в 30 стран. И с совместным производством, я думаю, география наших поставок - экспортных поставок - определенно расширится", - заявил глава государства.

Премьер-министр Шариф поддержал это мнение, подчеркнув необходимость поднять сотрудничество в области обороны на более высокий уровень. "Мы должны создать совместный производственный потенциал в области обороны, чему абсолютно привержены обе стороны", - отметил он.

Еще одной важной областью азербайджано-пакистанского сотрудничества является транспорт и региональные связи. Азербайджан значительно расширил свои транзитные возможности как в коридорах Север-Юг, так и Восток-Запад, что делает его важным центром региональной торговли. Ожидается, что Пакистан, стремящийся извлечь выгоду из этих возможностей, интегрирует свои планы транспортного сообщения с существующей транзитной инфраструктурой Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность этого сотрудничества, отметив, что установление прямых транспортных связей между двумя странами создаст новые экономические возможности. "Членам нашей команды, ответственным за транспортный сектор, даны необходимые указания, чтобы они рассмотрели более широкую картину регионального сотрудничества и установления контактов между нашими портами, официальными лицами по железнодорожной части и, в целом, между нашими транспортными компаниями", - подчеркнул Президент Азербайджана.

Используя транзитный потенциал Азербайджана, Пакистан может укрепить торговые связи с Центральной Азией, Кавказом и Европой, расширяя свое экономическое присутствие за пределами Южной Азии.

Азербайджан и Пакистан поставили перед собой амбициозную задачу - увеличить двусторонний товарооборот до 2 миллиардов долларов, что станет значительным скачком по сравнению с текущим уровнем, превышающим 20 миллионов долларов. Несмотря на вызовы, недавние соглашения свидетельствуют о твердой решимости сторон добиться этой цели.

Для содействия торговле Азербайджан создал в Исламабаде Торговую палату Азербайджана. В свою очередь, премьер-министр Шариф предложил открыть аналогичную торговую палату Пакистана в Баку для расширения торгово-инвестиционного сотрудничества. "Я считаю, что мы также должны создать Торговую палату Пакистана здесь, в Баку, а также ее представительства в других важных городах Азербайджана, чтобы эти палаты могли в режиме реального времени собирать информацию, обмениваться ею и передавать потенциальным трейдерам и инвесторам, что будет чрезвычайно полезно", - отметил он.

Кроме того, Азербайджан объявил о планах инвестировать 2 миллиарда долларов в экономику Пакистана, в первую очередь в энергетический и инфраструктурный секторы. Шариф также сообщил о создании постоянного информационного бюро для оптимизации торговых и инвестиционных отношений.

Укрепление азербайджано-пакистанских связей отражает переход к более глубокому стратегическому сотрудничеству. Реализуя амбициозные планы в сфере энергетики, обороны, торговли и логистики, обе страны укрепляют свои позиции как ключевые региональные игроки.

Соглашения, подписанные в ходе визита Шарифа, не только усиливают двусторонние отношения, но и повышают международную роль Азербайджана и Пакистана. Обладая прочной основой и единым видением будущего, стороны стремятся превратить свое партнерство в успешную модель регионального сотрудничества.