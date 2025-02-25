Община Западного Азербайджана ответила на высказывания армянского министра

БАКУ /Trend/ - В своем выступлении на заседании высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека 24 февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян озвучил мнения, противоречащие концепции прав человека и препятствующие мирным усилиям в регионе, пытаясь оправдать группу военных преступников, суд над которыми в настоящее время продолжается в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Trend об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

"Прежде всего, отметим, что попытка министра А.Мирзояна в годовщину Ходжалинского геноцида, совершенного его страной 25-26 февраля 1992 года, бросить тень на правосудие в отношении обвиняемых в этом преступлении лиц является неуважением к памяти жертв геноцида. Глава МИД Армении поднимает вопрос об армянах, переехавших из Азербайджана, и пытается привлечь к этому вопросу механизмы ООН по правам человека, что является очередным лицемерием с его стороны. Основной обязанностью Армении в области прав человека является обеспечение мирного, безопасного и достойного возвращения жителей Западного Азербайджана, насильственно изгнанных ею же со своей нынешней территории.

Мы хотели бы обратить внимание правительства Армении, которое часто ссылается на Алматинскую декларацию 1991 года, что после подписания этой декларации Армения расширила свои нападения на Азербайджан, оккупировала 20 процентов страны и подвергла почти 800 тысяч азербайджанцев этнической чистке. Мир достигается не ссылкой на какой-то документ, а конкретными шагами. Стремительное вооружение Армении и невыполнение ею своих обязательств по созданию условий для беспрепятственного транзита не служат миру.

Все это еще раз доказывает, что правительство Армении не заинтересовано в обеспечении мира и уважения прав человека. Как Община Западного Азербайджана мы требуем, чтобы правительство Армении прекратило свою неконструктивную политику, создало условия для возвращения азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, и предприняло соответствующие шаги для установления мира", - говорится в заявлении Общины.

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