В Баку продолжился судебный процесс по уголовному делу Рубена Варданяна (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна, гражданина Армении, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании, проведенном в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также адвокатами для защиты.

В начале заседания Рубен Варданян и его защитник подали ходатайство, вновь возражая против состава суда.

Прокуроры Вюсал Алиев и Фуад Мусаев, защищающие государственные обвинения, выражая отношение к ходатайству, отметили, что ходатайство аналогичного содержания было рассмотрено на предыдущих судебных процессов и принято соответствующее решение. Кроме того они повторно напомнили о требования уголовно-процессуального законодательства Азербайджанской Республики относительно установления конкретных фактов протеста против судьи и необходимости обоснования данного протеста.

Подчеркнув, что в ходатайстве не установлены конкретные основания относительно указанных вопросов, прокуроры просили оставить протест без рассмотрения.

После этого суд удалился на совещание для рассмотрения протеста. На основании объявленного после совещания решения протест был оставлен без рассмотрения.

Затем старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев озвучил предложение стороны обвинения о последовательности изучения доказательств в ходе судебного расследования.

Обвиняемый Р. Варданян и его защитник Авраам Берман не выдвинули никаких предложений относительно последовательности изучения доказательств.

Далее Р. Варданян сказал, что плохо чувствует себя из-за проведения акции голодовки. Судья объявил перерыв для врачебного обследования обвиняемого.

После перерыва председательствующий на судебном заседании судья Зейнал Агаев разъяснил сторонам уголовного процесса порядок представления доказательств в ходе судебного расследования.

Вслед за этим обвиняемому было предложено свободно дать показание, однако он отказался.

Затем прокуроры, защищающие государственное обвинение стали задавать обвиняемому вопросы относительно преступных деяний, в которых он обвиняется.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев спросил у обвиняемого Р. Варданяна о его отношении к оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики в результате военной агрессии со стороны Армении, насильственному изгнанию азербайджанцев, применению пыток и убийству пленных и заложников, причинению материального ущерба Азербайджанской Республике и другим фактам.

Начальник отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов, государственные обвинители Фуад Мусаев и Вюсал Абдуллаев задали обвиняемому вопросы о событиях, способствовавших оккупации суверенных территорий Азербайджана, его отношениях с гражданами Республики Армения Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давитом Ишханяном, Давитом Бабаяном, Лёвой Мнацаканяном и Давитом Манукяном, «Фонде гуманитарной инициативой Аврора», функционировавшем под предлогом гуманитарных целей, причинах выхода из гражданства Российской Федерации и принятия гражданства Республики Армения.

Одновременно были заданы вопросы о связях с Робертом Кочаряном, Сержем Саргсяном, Самвелом Бабаяном, Виталием Баласаняном Микаэли, Зорием Балаяном и другими.

Помощник генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли задал обвиняемому вопросы о порядке назначения на должность государственного министра пресловутого режима, о том, кто гарантирует назначения на данную должность, личности людей, проводивших консультации в связи с этим, о том на какие ранее оккупированные территории Азербайджанской Республики он совершал поездки, направления в деятельности «Агентства территориального развития Мы и наши горы» и «Движение Безопасность Арцаха и Фронт развития».

Затем было показано и изучено с участием переводчика интервью, содержащееся в материалах уголовного дела Р. Варданяна.

Государственные обвинители задали обвиняемому вопросы о ряде моментов, вытекающих из продемонстрированного в суде интервью, в том числе пересечении территорий Армении и незаконном прибытии в Карабах являющийся суверенной территорией Азербайджанской Республики, денежной единицы, находившейся в обращении на территории бывшего пресловутого режима, причине использования на территории данного пресловутого режима паспорта Республики Армения, цели и основаниях размещения там вооруженных сил Республики Армения, причине и цели выступлений Р. Варданяна, выражающих невозможность сосуществования азербайджанского и армянского народов, а также пробуждающих ненависть и неприязнь между народами, в форме финансирования пресловутого режима и участии Армянского государства в данном процессе, причине кратковременного пребывания в должности «государственного министра».

Обвиняемый Рубен Варданян не ответил ни на один из заданных ему вопросов.

Очередное заседание суда назначено на 4 марта.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.