Азербайджан делает все возможное, чтобы донести до мира права территорий, колонизированных Францией - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджан делает все возможное для того, чтобы донести до мира права территорий, колонизированных Францией.

Как сообщает Trend, об этом сказал член рабочей группы по Корсике, созданной в Милли Меджлисе Азербайджана, депутат Шахин Исмаилов во время выступления в парламенте на встрече с представителями прессы с территорий, колонизированных Францией.

"Сила стран не определяется величиной их территории и численностью населения. Азербайджан - не очень большая по территории и населению страна, но делает все возможное для того, чтобы донести до мира права территорий, находящихся под французской колонизацией", - сказал он.

Депутат отметил, что Бакинская инициативная группа проводит большую работу по восстановлению прав территорий, колонизированных Францией.

"Франция проводит клеветнические кампании против Азербайджана, используя фейковые новости в прессе. Во время крупных мероприятий, проводимых Азербайджаном, она поднимает на внутренних заседаниях своего правительства азербайджанскую тематику, чтобы скрыть собственные неудачи. Но реальность такова, что если вы правы, вы всегда побеждаете. И вы обязательно добьетесь успешного результата в своем правом деле", - сказал он.

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