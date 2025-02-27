Председательство COP29 дало старт реализации повестки "Климат и мир" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 февраля 2025 года в Объединённых Арабских Эмиратах при организаторстве председательства Азербайджана в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялось Стратегическое заседание Сети чувствительных к изменению климата стран, страдающих от конфликтов и гуманитарных проблем.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, в заседании приняли участие высокопоставленные представители стран, чувствительных к изменению климата, международных организаций и финансовых учреждений. Основная цель мероприятия — мобилизация климатического финансирования и разработка практических решений по укреплению устойчивости для реализации Бакинского призыва к действиям по борьбе с изменением климата ради мира, помощи и восстановления, который был принят по инициативе председательства Азербайджана на COP29 в прошлом году.

На церемонии открытия двухдневных стратегических дискуссий заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Ялчин Рафиев выступил с речью, отметив, что принятый в прошлом году по инициативе председательства Азербайджана на COP29 Бакинский призыв, а также созданный в качестве практического механизма Бакинский центр действий по климату и миру являются важными оперативными шагами для поддержки стран, страдающих от климатического кризиса и конфликтов. Было подчеркнуто, что в рамках председательства в COP29 Азербайджан стремится реализовать ряд пилотных проектов в уязвимых странах с целью поощрения международного сотрудничества для увеличения помощи этим государствам.

На открытии стратегической встречи также выступили заместитель министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдулла Балаа, генеральный директор Дипломатической академии имени Анвара Гаргаша Николай Младенов, специальный посланник правительства Италии по вопросам изменения климата Франческо Корваро, председатель Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Адония Айебаре.

Выступающие высоко оценили тот факт, что в центре климатической дипломатии Азербайджана стоит цель увеличения помощи уязвимым странам, роль Бакинского центра действий по климату и миру как координационной площадки для масштабных международных инициатив в области климата и мира.

Заседание предусматривает принятие заявления Сети уязвимых стран и дорожной карты по ее деятельности.

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