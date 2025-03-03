Под председательством Азербайджана состоялось заседание ПА ГУАМ

БАКУ /Trend/ - 3 марта состоялись заседания Бюро и сессии Парламентской ассамблеи ГУАМ (ПА ГУАМ) в формате видеоконференции.

Об этом в понедельник сообщили Trend пресс-службе Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Было отмечено, что сначала были проведены заседания комитетов и Бюро ПА ГУАМ, обсуждены вопросы повестки дня, рассмотрены итоги заседаний комитетов ПА ГУАМ, проект итогового документа прошедшей сессии и другие вопросы, приняты соответствующие решения.

"Также состоялась 17-я сессия Парламентской ассамблеи ГУАМ. В рамках сессии прошла конференция на тему "Обеспечение суверенитета и территориальной целостности, экономической и гуманитарной устойчивости государств-членов ГУАМ как высшая цель".

Открывая онлайн-мероприятие под председательством Азербайджана вступительным словом, заместитель председателя Милли Меджлиса и глава делегации Азербайджана в ПА ГУАМ Муса Гасымлы проинформировал о теме конференции.

Было отмечено, что обсуждение таких важных вопросов, как суверенитет, территориальная целостность, экономическая и гуманитарная устойчивость государств-членов ГУАМ в настоящее время очень актуально на фоне современных вызовов. Подчеркнуто, что суверенитет и территориальная целостность стран являются не только основой независимости, но и необходимыми условиями для стабильного и устойчивого развития. Особо подчеркивалась важность сохранения этих основных ценностей для независимости каждого государства. Было отмечено, что для Азербайджана эти принципы имеют особое значение.

"Важно развивать диалог и сотрудничество между странами-членами организации в политической, экономической и гуманитарной сферах. Это позволит более эффективно реагировать на вызовы и угрозы, с которыми мы сталкиваемся", - сказал он.

Муса Гасымлы отметил, что экономическая стабильность является одним из основных факторов обеспечения развития государств.

"Такие совместные проекты, как "зеленый коридор", еще больше укрепят экономические связи в регионе и обеспечат долгосрочную экономическую стабильность", - сказал он.

В завершение выступления заместитель председателя Милли Меджлиса особо подчеркнул, что только совместными усилиями возможно достичь поставленных целей. Суверенитет и территориальная целостность, экономическая и гуманитарная устойчивость - это принципы, которыми следует руководствоваться в нашей деятельности, добавил он.

В заседании приняли участие от Грузии депутат Торнике Чейшвили, от Молдовы - депутат Александр Трубка и от Украины - депутат Святослав Юраш.

На мероприятии было принято коммюнике в качестве итогового документа 17-й сессии Парламентской ассамблеи ГУАМ, говорится в сообщении.

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