В Баку продолжился суд над обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 3 марта продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, которые обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Как сообщает Trend, на судебном заседании в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком, а также адвокатами.

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