Люди живут в мире взаимосвязанных глобальных кризисов, которые требуют совместных решений - Гендиректор ВОЗ

БАКУ /Trend/ - Люди живут в мире взаимосвязанных глобальных кризисов, которые требуют совместных решений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"Я посещал Баку несколько месяцев назад для участия в COP29. Я выражаю поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за проведение такого хорошо организованного мероприятия спустя столь короткий срок. Кроме того, я поздравляю каждого из вас с важными результатами, достигнутыми в COP29. Все мы знаем, что переговоры были непростыми, но в результате были приняты важные обязательства по климатическому финансированию",- отметил он.

Представители многих государств собрались вместе, чтобы найти совместное решение общей проблемы.

"Мы живем в такое время, когда такие соглашения важны как никогда. Мы не живем в мире, где решаются только национальные и двусторонние проблемы. Мы живем в мире взаимосвязанных глобальных кризисов. Они требуют совместных решений. Существуют войны, конфликты, распространение вирусов, бедность, нехватка продовольствия, неравенство, большие угрозы и проблемы, вызванные изменением климата. Для преодоления каждого из этих вызовов необходимо прилагать совместные усилия", - добавил Тедрос Адханом Гебрейесус.

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