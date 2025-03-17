Состоялся "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет" (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - При совместной организации Университета АДА и Молодежного совета Общины Западного Азербайджана был проведен "круглый стол" под названием "Тема Западного Азербайджана за 100 лет".

Как сообщает в понедельник Trend, председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекберли рассказал о депортациях, с которыми столкнулись западные азербайджанцы и отметил важность роли молодежи в процессе возвращения соотечественников на родину.

Модератор мероприятия, председатель комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса и Совета молодежи Общины Западного Азербайджана Шахин Исмайлов отметил, что встречи с молодежью на тему Западного Азербайджана стали регулярными, сыграли важную роль в повышении осведомленности молодежи о данной теме.

Член правления Общины Западного Азербайджана, доктор исторических наук, бывший начальник Секретариата Президента Азербайджанской Республики Диляра Сеидзаде выступила на тему "Выдающиеся личности Западного Азербайджана". Говоря о роли личностей из Западного Азербайджана в истории и государственности Азербайджана, Диляра Сеидзаде коснулась их яркого жизненного пути.

Затем был показан фильм на тему Западного Азербайджана, подготовленный "Телевидением Западного Азербайджана".

Проректор Университета АДА, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде, говоря о роли университетов в передаче реалий Западного Азербайджана, подчеркнул важность активного участия студентов в процессе донесения этих истин до мира.

Доктор исторических наук Гюнтекин Наджафли, выступая на тему роли Иреванского ханства в истории государственности Азербайджана, рассказала о богатой истории Иреванского ханства, его важной роли в жизни региона.

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БАКУ /Trend/ - В Университете АДА проходит "круглый стол" на тему "Тема Западного Азербайджана за 100 лет".

Как сообщает в понедельник Trend, мероприятие началось с показа фильма на тему Западного Азербайджана.

В мероприятии, проходящем под модераторством председателя Молодежного совета Общины Западного Азербайджана и комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламент) Шахина Исмаилова, принимают участие председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли, член правления Общины Западного Азербайджана, бывший начальник Секретариата Президента Азербайджанской Республики Диляра Сеидзаде, проректор Университета АДА, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде, заместитель председателя правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Гая Мамедов, доктор исторических наук Гюнтекин Наджафли и другие официальные лица.

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