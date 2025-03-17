Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - 17-го марта спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с находящейся в стране с визитом спикером Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Как сообщили Trend в парламенте, вначале состоялась встреча один на один, по окончании которой Валентина Матвиенко вручила спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой Орден Дружбы Российской Федерации.

Затем началась встреча с участием делегаций. На ней поднимались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в политической, экономической, гуманитарной и иных плоскостях.

Спикер Сахиба Гафарова коснулась роли наших межпарламентских связей, прежде чем поделиться мыслями о различных аспектах двустороннего и многостороннего сотрудничества и затронуть в этом контексте важность деятельности парламентариев двух сторон. Была подчёркнута и роль Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации.

Спикер Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко поделилась благоприятными впечатлениями от визита в нашу страну и от стремительного развития столицы – Баку. Она также отметила встречу и беседу с Президентом Ильхамом Алиевым, а также обмен мнениями с Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой обо всех направлениях гуманитарных связей.

Спикер Совета Федерации отметила широкое празднование в России 100-летнего юбилея выдающегося политика и государственного деятеля Гейдара Алиева, подчеркнув несравненные заслуги этой гениальной личности перед азербайджанским государством и народом.

Валентина Матвиенко говорила о растущей под руководством Президента Ильхама Алиева международной роли Азербайджана. Она подчеркнула, что Азербайджан с успехом реализовывает международные мероприятия, способствующие межкультурному диалогу форумы и колоссальные экономические проекты. Несмотря на всё давление, конференция COP29 была проведена с участием множества делегатов и дала существеннейшие результаты, с чем Валентина Матвиенко поздравила азербайджанскую сторону. Кроме того, она отметила важность проведённой в рамках COP29 парламентской встречи.

На встрече также состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие обоюдный интерес.

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