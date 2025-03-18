На суде по делу Рубена Варданяна дали показания более десяти потерпевших (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 марта продолжилось судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также о терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на открытом судебном заседании в Бакинском военном суде, состоявшемся под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на русский язык, а также выбранным им защитником.

В начале заседания защитник Рубена Варданяна Авраам Берман подал ходатайство с просьбой создать условия для ознакомления с протоколами заседания и приложенной к ним аудиозаписью.

Сторона обвинения не возразила против ходатайства.

Судья Зейнал Агаев, удовлетворив ходатайство, заявил, что для обвиняемого и защитника будут созданы условия для повторного ознакомления с протоколами судебного заседания.

Затем были допрошены потерпевшие по уголовному делу.

Перед допросом Зейнал Агаев разъяснил потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевшие Рахиб Фаталиев, Сахават Раджабов, Фарид Мамедов, Санан Мирзалиев, Самир Меликов, Джейхун Ханкишиев, Алескер Джафаров, Сафа Мамедов, Алиш Шамиев, Эльдар Гусейнов, Эльвин Тагиев и другие сообщили, что узнали о Рубене Варданяне из СМИ и социальных сетей; во время прохождения военной службы на суверенных территориях Азербайджана, некогда подвергшихся оккупации со стороны Армении – а именно в Кяльбаджарском и Ходжалинском районах – они получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате обстрела из различных видов оружия, в том числе взрыва ручных гранат во время армянской военной провокации. Каждый из потерпевших попросил суд назначить обвиняемому Рубену Варданяну самое суровое наказание.

После допроса потерпевшие ответили на вопросы прокуроров, защищавших государственное обвинение, о местах их службы, конкретных районах, где были совершены военные провокации, степени тяжести и локализации травм, полученных в результате инцидентов.

Затем были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших, давших показания в ходе судебного процесса, состоявшегося 11 марта.

Следующее заседание суда назначено на 1 апреля.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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