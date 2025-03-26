Президент Сомали поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Махмуд направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в среду Trend.

"Ваше Превосходительство.

Передаю Вам, правительству и братскому народу Азербайджанской Республики самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю священного праздника Рамазан.

Праздник Рамазан, который объединяет мусульман всего мира в духе милосердия, доброты и мира, - это время духовных размышлений, единства и обновления. Желаю, чтобы этот благословенный праздник принес народу и правительству Азербайджана радость, благополучие и постоянную гармонию.

Федеративная Республика Сомали придает большое значение дружественным отношениям и сотрудничеству между нашими странами. Мы надеемся на дальнейшее укрепление двусторонних связей в предстоящие годы.

Ваше Превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение. Желаю Вам крепкого здоровья и неизменных успехов", - говорится в письме.