Делегация международных экспертов и представителей мозговых центров прибыла в Ханкенди

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Участники 7-го Политического форума Университета АДА находятся в городе Ханкенди.

Как сообщает Trend, делегация международных экспертов и представителей аналитических центров прибыли в Карабахский университет для участия в мероприятии.

Отметим, что 7-й Политический форум АДА на тему «К новому мировому порядку», организованный совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений, состоится 8 апреля в городе Ханкенди.

В форуме примут участие более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.