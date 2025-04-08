Политический форум АДА создаст возможность установить важные контакты между представителями стран-участниц - Хафиз Пашаев

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Славная Победа в Отечественной войне стала для азербайджанского народа внушающей гордость 44-дневной битвой, возможностью для свободы, роста и возникновения новой идентичности. Сейчас мы находимся в Карабахском университете. Что может быть лучше? Для меня большая честь представлять Университет AДA на сегодняшней конференции.

Как сообщает Trend, об этом заявил ректор Университета АДА Хафиз Пашаев в своей вступительной речи на 7-м Политическом форуме АДА, который проходит в Карабахском университете в Ханкенди на тему «К новому миропорядку».

Хафиз Пашаев отметил, что эта конференция создаст возможность для установления важных контактов между представителями стран-участниц. «Сегодня для нас, участников столь престижного мероприятия, очень важный день. Проведение нынешнего форума в Карабахском университете имеет особое значение. Сегодня мы рады за родной Азербайджан, но я также очень рад за университет, которым руковожу», - сказал ректор, подчеркнув, что в мероприятии принимают участие представители разных стран.