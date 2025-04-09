Азербайджан продолжает развивать потенциал Среднего коридора, улучшая газопроводную систему - Ласло Ваша

БАКУ /Trend/ – Азербайджан продолжает активно работать над развитием инфраструктуры Среднего коридора, улучшая газопроводную систему.

Об этом сказал Trend главный советник, ведущий научный сотрудник, профессор Института международных связей Венгрии Ласло Ваша в кулуарах международного форума на тему “К новому миропорядку” в Баку.

"Когда речь заходит об источниках газа для Европы, мы видим усилия, предпринимаемые Азербайджаном для повышения пропускной способности газотранспортной инфраструктуры, а также для более активного участия в поставках по Среднему коридору благодаря новым мощностям в портах и другим мерам", - сказал он.

Говоря о перспективах в сфере устойчивой энергетики, Ласло Ваша подчеркнул значимость проекта по поставке "зеленой" энергии.

"Этот проект является абсолютно перспективным, и инвестиции в него уже начались. Это сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном, цель которого - доставка "зеленой" энергии по подводному кабелю в Венгрию и Румынию. Это служит не только экспорту, но и диверсификации азербайджанской экономики", - отметил он.

По его словам, проект "зеленой" энергетики преследует сразу несколько целей. Он не только ориентирован на экспорт, но и тесно связан с масштабной программой "зеленого" восстановления Карабаха.

"Мы знаем, что вся реконструкция региона осуществляется с учетом климатических приоритетов: все инвестиции направлены на устойчивое развитие, включая установку солнечных, гидро- и ветроэнергетических объектов. Производимая здесь энергия будет передаваться по подводному кабелю в Европу", - добавил он.

Профессор также высоко оценил возможность принять участие в обсуждениях актуальных вызовов с участием главы азербайджанского государства.

"Сегодня было большим удовольствием участвовать в дискуссии с участием Президента Ильхама Алиева. Всегда впечатляет возможность встретиться с ним, потому что мы получаем важные мнения и информацию. Мы обсуждали актуальные геополитические вызовы, процесс мира и международные отношения Азербайджана. Президент Азербайджана также ответил на несколько вопросов. Это было полезно и плодотворно", - подчеркнул он.

Кроме того, Ласло Ваша поделился впечатлениями от визита в Карабах.

"Мы посетили Ханкенди - это был мой первый визит в этот город. До этого я уже бывал в Агдаме, Шуше, Лачине, Физули и других районах. Я частый гость в Карабахе и вижу, как впечатляюще идет восстановление этого региона страны. Важно отметить не только планы и строительные работы, но и мотивацию людей, которые трудятся над восстановлением. Это сложная работа, но я уверен, что все будет реализовано в кратчайшие сроки", - отметил он.