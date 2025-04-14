Государство оплатит обучение лиц, поселившихся на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О профессиональном образовании".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно документу, плата за обучение граждан, поселившихся на освобожденных территориях, которые будут приняты в государственные, муниципальные и частные профессиональные образовательные учреждения на учебные годы 2025/2026, 2026/2027 и 2027/2028, а также продолжающих обучение на платной основе, будет покрываться за счет государственного бюджета.

Также в соответствии с изменениями, внесенными в закон "О профессиональном образовании", расходы на обучение для лиц, нуждающихся в особой социальной защите, обучающихся на платной основе в учреждениях профессионального образования, будут покрываться за счет государственного бюджета на основании статьи 14.8-1 Закона Азербайджанской Республики "Об образовании".

Настоящий закон вступит в силу с 15 сентября 2025 года.