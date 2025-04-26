Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество с ШОС будет полезно для организации и для Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) будет полезно для организации и для Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в Пекине в интервью телеканалу CGTN (China Global Television Network).

«Я думаю, что это будет полезно для организации и для Азербайджана, если мы будем ближе, потому что мы находимся на западной стороне Каспия. В то же время мы являемся страной Южного Кавказа, с сильными политическими связями, с проектами транспортной инфраструктуры. Как стратегические партнеры Китая, мы, безусловно, видим значительные возможности для сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», - сказал глава государства.

Отметим, что Шанхайская организация сотрудничества — межправительственная организация, созданная в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном с целью укрепления сотрудничества и поддержания мира между государствами-членами. На данный момент Азербайджан обладает статусом партнёра по диалогу в этой организации.

В совместном заявлении между Азербайджаном и Китаем об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства, подписанном в рамках визита Президента Ильхама Алиева в Китай, в частности, отмечается, что Азербайджан поддерживает председательство Китая в Шанхайской Организации Сотрудничества и высоко оценивает практические усилия китайской стороны по продвижению качественного развития ШОС. Азербайджан выражает готовность активно участвовать в мероприятиях «Года устойчивого развития ШОС» и углублять всестороннее сотрудничество со странами-участницами Организации. Китай поддерживает повышение юридического статуса Азербайджана в ШОС.