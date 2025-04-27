Устранение экономических препятствий может стать приоритетом визита президента Ирана в Азербайджан — бывший депутат

БАКУ /Trend/ — Устранение барьеров для экономического сотрудничества может стать одной из главных тем визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

Как сообщил агентству Trend бывший депутат парламента Ирана Махмуд Аббасзаде, президента будет сопровождать представительная экономическая делегация.

По словам Аббасзаде, у Азербайджана и Ирана имеются значительные ресурсы и возможности, что позволяет странам эффективно удовлетворять взаимные потребности при минимальных затратах.

Он подчеркнул, что развитие и укрепление двусторонних отношений соответствует интересам обоих государств и их народов. Одной из ключевых стратегий внешней политики Ирана, отметил он, является всестороннее развитие связей с соседями. При этом, по его словам, Баку и Тегеран могут укреплять сотрудничество на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга.

«Уверен, что ни Азербайджан, ни Иран не позволят использовать свою территорию во вред интересам соседей. Нас объединяют общая история, география, граница, язык, культура и многое другое», — отметил он.

Напомним, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Азербайджан 28 апреля.