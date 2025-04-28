ООН продолжит работу с гражданским сообществом для поддержки Азербайджана в достижении ЦУР - Владанка Андреева

БАКУ /Trend/ - ООН продолжит работу с гражданским сообществом для поддержки Азербайджана в достижении ЦУР.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" в Баку.

"Укрепление союзов НПО - это не только совместная работа. Это также защита тех самых пространств, которые делают возможным сотрудничество и инновации для устойчивого и "зеленого" будущего. Будучи ООН в Азербайджане, мы с нетерпением ждем продолжения работы с гражданским обществом и всеми другими заинтересованными сторонами для поддержки Азербайджана в достижении его национальных приоритетов развития и Целей устойчивого развития до 2030 года", - сказала она.

Андреева отметила, что, хотя некоторые страны, включая Азербайджан, добились успехов в достижении ЦУР, особенно в таких областях, как образование и здравоохранение, глобальное неравенство сохраняется.

"Многие страны до сих пор сталкиваются с серьезными проблемами в достижении целей, связанных с климатическими действиями, сокращением бедности и устойчивым потреблением. Срочность ускоренных усилий никогда не была более актуальной. Правительства, гражданское общество и частный сектор должны работать вместе, чтобы увеличить финансирование, укрепить реализацию политики и защитить гражданское пространство для обеспечения значимого прогресса", - сказала она.