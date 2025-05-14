Азербайджан проведет два Саммита в 2026 году (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2026 году Азербайджан проведет Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) и в течение следующих 2 лет будет председательствовать в этой организации.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев во время выступления на расширенном заседании комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) на тему "Подъем глобального Юга и Запад: Роль Азербайджана, новые возможности для сотрудничества и развития".

Замминистра отметил, что в июле этого года в Азербайджане должен состояться Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

"В следующем году также состоится ряд других важных международных мероприятий. Планируется проведение в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума, одного из крупнейших мероприятий, организуемых в рамках системы ООН. Кроме того, Азербайджан примет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)",- добавил он.

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