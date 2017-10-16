Завтра в Баку ожидаются сильные дожди

БАКУ /Trend/ - Во вторник Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди. Вечером и утром в некоторых местах возможны сильные дожди, усиливающийся временами северо-западный ветер, днем будет умеренным, сообщили в понедельник Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 110-12, днем 13-15, А Баку ночью 10-12, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 761 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность 85-95 процентов.

Снижение температуры со второй половины сегодняшнего дня до вечера вторника на фоне частой перемены погоды, усиления северного ветра и дождей неблагоприятно для метеозависимых людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах местами возможны сильные дожди. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Западный ветер ночью и утром местами усилится. Ночью 7-11, днем 15-18, в горах ночью 0-4, днем 4-7 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)