Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с ухудшением погоды

БАКУ /Trend/ - Главное управление дорожной полиции Баку предупредило водителей в связи с прогнозируемым в столице дождем и снегом.

Как сказал Trend во вторник начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов, водители, учитывая дождливую и снежную погоду, должны отдать предпочтение общественному транспорту, должны учитывать дорожные и метеорологические условия, скорость движения должна быть сведена до минимума, интервал движения должен быть выше нормы.

Асадов сказал, что в целом все автомобили должны быть готовы к эксплуатации в зимнем режиме.

«Мы рекомендуем водителям автомобилей перейти на сезонные шины», - сказал Асадов.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется нестабильная погода, временами дождь, местами мокрый снег, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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