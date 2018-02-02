Установленный в Азербайджане порог молодости является одним из самых оптимальных – Юсуф Мамедалиев

БАКУ /Trend/ - Установленный сегодня законом в Азербайджане порог молодости является одним из самых оптимальных в мире, сказал в эксклюзивном интервью Trend помощник Первого вице-президента, заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев.

«В первую очередь, начнем с того, что ни один закон, документ не может запретить человеку быть в душе молодым. Установление законом порога молодости исходит из необходимости определения четких критериев для выполнения определенных обязанностей и полномочий со стороны государства. Также нужно учитывать, что в Азербайджане определение порога молодости осуществляется в достаточно адаптивной форме. Для того, чтобы программы и льготы, предназначенные для молодежи, могли охватить большое количество людей, государство во многих случаях повышает верхний предел этого порога", - сказал Мамедалиев.

По его словам, к примеру, при определении категорий «молодой ученый» и «молодая семья», к которым применяется достаточное количество льгот, верхним пределом являются не 29, а 35 лет.

По мнению заведующего отделом, при определении этого порога также должны быть учтены и особенности страны.

«Например, в некоторых странах Южной Америки и Африки нижним пределом порога молодости являются 12, а порой и 11 лет. Это может объясняться тем, что в этих странах люди начинают трудовую деятельность людей слишком рано. В США, большинстве стран Европы порог молодости определен в пределах от 14 до 25 лет. Если учесть, что во многих этих странах серьезной является проблема старения, указанный период может показаться слишком коротким. В России, примерно как и в Азербайджане, данный порог составляет от 14 до 30 лет. Одним словом, хотел бы сказать, что определенный в стране законом порог молодости полностью соответствует существующим реалиям», - добавил Мамедалиев.

(Автор: Рауф Гулиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.