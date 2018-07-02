Число полос движения на Тбилисском проспекте Баку будет увеличено - Бактрансагентство

2 июля 2018 22:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) этим летом реализует важные проекты для устранения пробок и других проблем на дорогах столицы. Об этом сообщил Trend завотделом по общественным связям и просвещению Агентства Маис Агаев.

По словам завотделом реализация широкомасштабных проектов летом связана с тем, что в этот период года интенсивность движения на дорогах относительно низкая. «При подготовке проектов были проанализированы улицы и проспекты, определены препятствия для движения и выдвинуты оптимальные пути решения данных проблем», - сказал Агаев.

Маис Агаев также отметил, что специалисты Агентства подготовили несколько крупных проектов (YOL1, YOL2, YOL3 и т.д. [Yolların Optimallaşdırılması Layihəsi] – Проекты по оптимизации дорог) для более оптимальной организации движения на наиболее проблемных и заруженных автодорогах.

Глава отдела довел до сведения, что проект YOL1 нацелен на устранение часто встречающихся проблем на пересечении Тбилисского проспекта с улицами академика Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева.

«В рамках проекта планируется изменить места расположения автобусных остановок, увеличение числа полос движения в обоих направлениях, установка новых светофоров и устранение пешеходных переходов, расположенных в неправильных местах», - сказал Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Рауф Гулиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Болгарское ТВ испортило бархатный диван армянских «демократов»: обидится ли Ереван? (ВИДЕО)
Политика 2 июля 20:23
Крупнейший производитель электровозов Европы о переносе регионального центра в Баку (Эксклюзив)
Бизнес 2 июля 18:49
Формат Россия-Азербайджан-Турция-Иран - потенциально сильнейший в регионе - Савельев
Бизнес 2 июля 16:27
Обнародован прогноз погоды на следующую неделю
Общество 1 июля 18:14
Баку для детей - подарите любовь к истории родного города (ФОТО)
Культура 1 июля 17:21
1 июля – Всемирный день Бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 1 июля 13:23
Завтра в Баку до 40 градусов тепла
Общество 30 июня 13:46
Госагентство автодорог о ремонте дороги Баку-Сумгайыт
Экономика 28 июня 20:35
Армянское несварение - от тушёнки Григоряна и бакинского парада
Армения 28 июня 10:50
Завтра в ряде поселков Баку будут перебои в подаче воды
Общество 28 июня 01:05
Узбекские ремесленники и живописцы покоряют столицу Азербайджана
Туризм 27 июня 16:55
Российский гимнаст Юрий Буссе в восторге от Национальной арены гимнастики в Баку
Общество 23 июня 15:21
В Баку произошел пожар в жилом здании, 25 человек эвакуированы
Происшествия 23 июня 13:29
В Баку на магистральном водопроводе произошла авария
Общество 23 июня 11:12
В Баку презентована книга "Топливо Победы: Азербайджан в годы Великой Отечественной войны" (ФОТО)
Политика 20 июня 20:50
Завтра в Баку без осадков
Общество 19 июня 14:44
В Баку состоится мероприятие, посвященное Всемирному дню беженцев
Политика 19 июня 12:01
Пожар в одном из бакинских ресторанов потушен (Обновлено)
Происшествия 19 июня 11:35