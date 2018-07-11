Победители олимпиады получат специальную стипендию UNEC

11 июля 2018 13:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - UNEC создает возможность получения специальной стипендии для победителей олимпиады.

Как говорится в сообщении университета, распространенном в среду, с нового учебного года победители международных и республиканских предметных олимпиад, выбравшие UNEC, в течение одного семестра будут получать специальную стипендию университета в размере 100 манатов. Наряду с победителями олимпиады специальной стипендии также удостоены студенты первого курса, обучающиеся в UNEC, набрав на вступительных экзаменах свыше 600 баллов.

Кроме того, в UNEC 15 студентам, набравшим наибольшее количество баллов по каждому курсу, выдается «вторая стипендия отличника».

В соответствии с изменениями, внесенными в закон «Об образовании» победители Международной олимпиады будут приняты в высшие учебные заведения вне конкурса по любой специальности, а победители республиканских предметных олимпиад по специальностям, соответствующим дисциплинам, по которым стали победителями.

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