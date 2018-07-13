Пятеро из 21 пострадавших во вчерашнем ДТП в Баку продолжают лечение

13 июля 2018 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из больницы выписан еще один пострадавший во время тяжелого ДТП в результате столкновения грузового автомобиля и маршрутного автобуса в Гарадагском районе Баку. Об этом в пятницу сказал Trend главврач Клинического медцентра Адалет Дадашев.

Главврач отметил, что в Центре продолжается лечение пяти пострадавших. «Вчера в Центр обратился 21 человек, 16 из которых была оказана первая медпомощь, и они были отпущены домой. В стационар были размещены шесть человек. Вчера вечером состояние одного из поступивших нормализовалось, и он также был выписан на амбулаторное лечение. В настоящее время в Центре остаются пятеро пострадавших, из которых трое поступили с мозговой травмой, а двое – с ушибами. Одна из пострадавших в ДТП, продолжающих лечение в Центре, беременная женщина».

В заключение главврач Центра добавил, что в самочувствии находящихся в стационаре больных не наблюдается серьезных проблем, их состояние стабильное.

Напомним, что 12 июля на автомагистрали Баку-Газах-госграница Грузии произошло тяжелое ДТП.

Грузовой автомобиль с государственным номерным знаком 90-OJ-802 столкнулся с пассажирским автобусом № 149 с государственным номерным знаком 10-TF-383.

В результате погиб один, и получили травмы различной степени 19 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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