Выпускники БВШН – сотрудники карбамидного завода SOCAR

16 июля 2018 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выпускники Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) 2018 года успешно начинают свою профессиональную карьеру. Трудоустроено еще четыре молодых специалиста, окончивших вуз в этом году: они приняты на работу на карбамидный завод компании SOCAR.

Как говорится в сообщении Высшей школы нефти, распространенном в понедельник, наиболее сильные кандидаты были выявлены в ходе конкурсного отбора, который проводили руководители предприятия: генеральный директор Хаял Джафаров, заместитель директора, главный инженер Бахтияр Мамедов и ведущий специалист отдела кадров Солмаз Казимова. Ими стали выпускники Высшей школы Мурад Исмайлов и Гейдар Наджафов, принятые на должности инженеров-технологов, а также Мамед Назаров и Эльшан Микаилов, которые приняты на должности инженера-химика и инженера по автоматике и контрольно-измерительным приборам соответственно. После прохождения вводного курса по технике безопасности и профессионального тренинга молодые сотрудники приступили к работе на производственных участках.

Фундамент завода был заложен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2011 году. Предприятие будет включать три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул. Реализация проекта окажет большую поддержку развитию сельского хозяйства страны. Планируется, что предприятие будет производить примерно 650-660 тысяч тонн карбамида в год, что полностью удовлетворит внутренние потребности республики. Кроме того, предусматривается экспорт продукции завода на мировые рынки через турецкие и черноморские порты.

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