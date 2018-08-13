В Азербайджане первая декада августа была самой прохладной за последние 10 лет

13 августа 2018 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в этом году первая декада августа была самой прохладной за последние 10 лет.

Об этом в понедельник сказала Trend директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана Гульшад Мамедова.

По ее словам, в первой декаде августа температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была в пределах климатической нормы, в некоторые дни выше на 2-3 градуса. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове вчера составила 28-30 градусов тепла. Сегодня ожидается 26-28 градусов тепла, что также в пределах климатической нормы.

Директор бюро отметила, что в целом самый прохладный август в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдался в 1950 году.

Что касается осадков, то Мамедова добавила, что количество осадков за прошедший период августа в большинстве районов было в пределах нормы, выше нормы преимущественно в горных и предгорных районах.

Директор бюро также сказала, что 13 и 14 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать северо-западный ветер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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