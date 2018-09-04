Стали известны темы первых уроков азербайджанских школ в новом учебном году

4 сентября 2018 20:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в новом учебном году первые уроки в начальных классах будут посвящены теме "Моя родина Азербайджан", в 5-11 классах "Государственные символы - символы независимости", в 10-11 классах "Азербайджанская Демократическая Республика - знаменосец нашей государственности", говорится во вторник в сообщении Управления образования по городу Баку.

Согласно приказу "О приоритетных направлениях в сфере общего образования на 2018-2019 учебный год", образовательным учреждениям поручено провести необходимые организационные работы для того, чтобы первые учебные занятия в общеобразовательных школах по соответствующим темам прошли эффективно. Планируется участие на этих уроках представителей соответствующих организаций, ветеранов войны и труда, бывших выпускников школ.

Также во всех общеобразовательных учреждениях каждая рабочая неделя будет начинаться с исполнения преподавателями и учащимся государственного гимна Азербайджана, в качестве образца патриотизма.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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