Подразделения ВВС Азербайджана проводят занятия по парашютной подготовке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки на 2018 год, с подразделениями Военно-воздушных сил проводятся занятия по парашютной подготовке, говорится в среду в сообщении минобороны Азербайджана.

В ходе тренировок личный состав выполняет различные задачи по прыжкам с парашютом.

Основной целью проведения занятий является совершенствование навыков личного состава по прыжкам с парашютом, а также повышение уровня их боевой и специальной подготовки.

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