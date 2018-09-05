При поддержке Фонда Гейдара Алиева началась реализация проекта по усовершенствованию работы с бездомными собаками (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в среду прошла пресс-конференция, посвященная реализации в Баку проекта усовершенствования работы с бездомными собаками, который запущен при содействии Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Баку.

В рамках проекта начинается реконструкция находящегося в Балаханы Управления санитарии Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительство Центра по уходу за бездомными животными, отвечающего всем мировым стандартам.

Центр будет обеспечен современным медицинским оборудованием и препаратами, будет проводиться обследование, стерилизация, лечение, а животным вставлены микрочипы, после чего они будут возвращены в среду обитания. Kоординатор проекта Фонда Гейдара Алиева Сабиг Абдуллаев отметил, что инициатором проекта является вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и главная цель – обеспечение безопасности населения, забота и внимание к бездомным собакам, формирование гуманного отношения к ним со стороны общества.

"Существование бездомных собак является одной из актуальных социальных проблем города Баку. Они вызывают беспокойство местного населения и многочисленных гостей города, являются одним из факторов, которые наносят вред имиджу культурной и туристической сферы. Неудивительно, что каждый раз в преддверии проведения в стране крупных международных проектов, используя проблему бездомных собак, различные зарубежные силы, не любящие Азербайджан, начинают широкомасштабные и спланированные кампании в СМИ и социальных сетях. Проблема усугубляется недостаточной информированностью населения и низкой социальной ответственностью. В обществе есть различные мнения на эту тему. Поэтому в рамках проекта будет проведен соцопрос в разных районах Баку, главная цель которого - узнать мнение общественности и отношение к этой проблеме", - сказал Сабиг Абдуллаев.

Было отмечено, что Азербайджан в деле защиты животных присоединился к международным конвенциям и в будущем в этом направлении предусмотрено усовершенствование национального законодательства.

"В рамках новой концепции проекта, после реконструкции Центра в Балаханы, город будет разделен на несколько зон для проведения мониторинга, после чего будут собраны бездомные собаки. Отлов будет проводиться в соответствии с международными стандартами, а в ряде случаев будет использоваться пневматическое оружие для усыпления животных. В Центре собаки будут проходить ветеринарное обследование, и если они не болеют и социально не опасны для общества, после стерилизации в течение 3-7 дней пройдут реабилитацию, в них вставят номерные чипы, после чего они будут доставлены туда, откуда были привезены. Информация с чипов будет внесена в электронную базу. Если же в результате выяснится, что собака серьезно больна, агрессивна и опасна для общества, то ей гуманными методами будет проведена эвтаназия. В Центре также будет создано место для временного приюта потерявшихся домашних собак. Ежедневная максимальная пропускная способность Центра будет от 30 до 50 собак. В новом штате департамента будут задействованы 40 человек", - добавил Сабиг Абдуллаев.

На протяжении трех лет реализации проекта будет проведена просветительская кампания, подготовлены социальные видеоролики и анимационные фильмы, реализованы программы, проведены выставки и различные мероприятия для широкой общественности, создан сайт, налажена связь с общественностью посредством социальных сетей и горячей линии, организованы экскурсии и тренинги для желающих, приобретенный опыт может использоваться в больших городах и регионах страны. Первое большое мероприятие будет посвящено Международному дню защиты животных – 4 октября.

Руководитель отдела коммунального хозяйства, социально-экономического развития и прогнозирования Исполнительной власти Баку Халид Алекперов в ходе пресс-конференции отметил важность реализации проекта, которому будет оказана всяческая поддержка со стороны Исполнительной власти города.

Директор департамента Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде также высоко оценил пилотный проект, рассказал о гуманном отношении к бездомным собакам и путях решения проблемы, среди которых важным является правильное управление бытовыми отходами, становящимися пищей для животных.

Отметим, что в мае этого года остановлена деятельность Центра по уходу за бездомными животными в Балаханы и за жестокое обращение с бездомными собаками уволены восемь сотрудников соответствующего департамента Исполнительной власти Баку.

(Автор: Вугар Иманов)

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