Академия наук представит Кабмину для утверждения правила орфографии азербайджанского языка

24 сентября 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальная академик наук Азербайджана (НАНА) представит на этой неделе Кабинету министров для утверждения проект «Правил орфографии азербайджанского языка».

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель председателя Комиссии по орфографии, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, в прежнем варианте проекта было 69 статей, но некоторые предложенные статьи не были приняты и были исключены из проекта. Поэтому Кабмину будет представлен заключительный вариант проекта, содержащий 62 статьи.

Директор Института языкознания, академик Мохсун Нагысойлу сказал Trend, что не все 62 статьи проекта являются новыми.

По его словам, в проекте правил также отражены пункты, посвященные написанию исконно азербайджанских слов.

«В новом проекте имеется пять новых пунктов. Ранее эти правила были в разрозненном виде, но теперь написание исконно азербайджанских слов здесь представлено в системном виде как отдельный пункт», - отметил директор института.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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