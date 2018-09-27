Новый этап в качестве обучения и стимулировании научной деятельности в UNEC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В UNEC с целью информирования профессорско-преподавательского состава о направлениях деятельности Экзаменационного центра и усовершенствованной системы дифференциальной заработной платы в 2018/2019 учебном году дается старт встречам на факультетах.

На встрече, состоявшейся с профессорско-преподавательским составом факультета "Финансы и бухгалтерия", советник ректора UNEC Эльшан Багирзаде дал информацию об изменениях, внесенных в «Правила системы дифференциальной заработной платы, основанной на служебной деятельности профессорско-преподавательского состава Азербайджанского государственного экономического университета». Э.Багирзаде отметил, что главной целью осуществления изменений является достижение стратегической цели, превращения UNEC в исследовательский университет. Так, соответственно новым правилам, доля научной деятельности в системе возросла с 40 до 70 процентов, значительно поднялись баллы за публикации статей в престижных научных журналах, входящих в платформы “Web of Science” и “Scopus”, публикации монографий в престижных международных изданиях, а также баллы за ссылки и публикации научных докладов в базе “Scopus” .

Директор Центра оценки и управления качеством обучения Рагиф Гасымов выступил по вопросу применяемых новшеств в Модели электронного университета. Педагогическому составу была дана широкая информация об интерфейсе кабинета, процессе загрузки учебного материала, апелляционной модули, механизме приема самостоятельных работ, разделах объявлений и уведомлений.

Заместитель директора Центра оценки и управления качеством обучения Сохраб Исаев выступил по вопросу деятельности Экзаменационного центра, созданного с целью усовершенствования и организованного проведения экзаменационного процесса. Было отмечено, что Экзаменационный центр будет составлять отчеты для координации экзаменационного процесса по факультетам, проведения подготовительных работ до начала экзаменов, оперативного решения обращений, проведения анализов и осуществления другой деятельности.

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