В Баку презентована книга-сборник научных статей «Алаш Орда: значение в истории становления казахской государственности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в посольстве Казахстана в Баку состоялась презентация очередного проекта – книги-сборника научных статей «Алаш Орда: значение в истории становления казахской государственности», изданной на азербайджанском языке, сообщает Trend.

В целях реализации инициатив Главы государства Н.А.Назарбаева, отраженных в статье «Семь граней Великой степи», азербайджанской публике был также презентован сборник стихов на казахском языке выдающегося поэта и драматурга Азербайджана начала XX века Гусейна Джавида. Данная книга была подготовлена Казахским Национальным университетом имени аль-Фараби при поддержке Посольства Казахстана в Азербайджане и Национальной академии наук АР.

В большом мероприятии приняли участие посол Казахстана Бейбит Исабаев, Ректор Казахского Национального университета имени аль-Фараби, Вице-президент НАН Казахстана, академик Галимкаир Мутанов, представители Администрации Президента АР, депутат Милли Меджлиса, Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габибейли, руководящий состав институтов НАН Азербайджана, профессорско-преподавательский состав и студенты азербайджанских ВУЗов, историки, ученые-филологи, писатели, поэты, видные общественные деятели, члены «Клуба друзей» Казахстана, представители СМИ, а также соотечественники.

В своей приветственной речи Посол Казахстана Бейбит Исабаев подробно ознакомил участников презентации с содержанием книги-сборника научных статей об Алаш Орде, а также отметил, что партия «Алаш» объединяла в себе единомышленников, отстаивавших идеи самоопределения казахского народа и национальной государственности, равенства, сохранения языка, национальной культуры и традиций. Программные цели Алаш были основаны на многовековой мечте казахского народа о построении свободного и независимого Государства.

«Елбасы Нурсултан Назарбаев в своей недавней программной статье «Семь граней Великой степи» инициировал создание Парка-энциклопедии «Великие имена Великой степи», в котором под открытым небом будут представлены скульптурные памятники в честь выдающихся исторических деятелей и их достижений. Уверен, что лидеры Алаш Орды займут достойное место в этом парке», – сказал Исабаев.

Проводя параллели между Алаш Ордой, 100-летие которой отмечалось в 2017 году в Казахстане, и Азербайджанской Демократической Республики (АДР), 100-летие со дня создания которой также празднуется в Азербайджане в этом году, посол Казахстана подчеркнул, что данные исторические периоды занимают особое место в истории становления государственности народов двух стран.

Говоря о сборнике стихов Гусейна Джавида, дипломат Казахстана отметил, что данная книга одна из первых издана на латинском алфавите казахского языка. По его мнению, данный сборник стихов позволит провести апробацию нового алфавита казахского языка за рубежом среди азербайджанских читателей, а также войдет в единую онлайн-библиотеку общетюркских произведений, инициированную Президентом Н.Назарбаевым в статье «Семь граней Великой степи».

Доктор философии по филологии, руководитель Центра печати и образования Kaspi, учредитель газеты Kaspi Сона Велиева рассказала о творчестве Гусейна Джавида, о его вкладе в идею тюркизма.

Велиева сказала, что сегодня тюркоязычные народы больше чем когда-либо нуждаются в Гусейне Джавиде.

"Идеи Гусейна Джавида были необходимы не только для Азербайджана, но и для всех тюркоязычных народов. Произведения Джавида будут необходимы тюркскому народу на протяжении веков", - отметила Велиева.

По завершении основных выступлений состоялось символическое разрезание ленточек и совместное фотографирование. По общему мнению участников презентации, реализация таких важных проектов способствуют еще большему сближению народов двух стран, сохранению богатой истории, дальнейшему укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества между братскими странами.

Вместе с тем, в рамках мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между КазНУ имени аль-Фараби и Национальной академией наук Азербайджана.

В заключительной части мероприятия президент Всемирного конгресса тюркских народов Яхья Алиев наградил Ректора КазНУ имени аль-Фараби, академика Г.Мутанова золотой медалью Всемирного конгресса тюркских народов за вклад в укрепление литературных связей Тюркского мира. Кроме того, Президент Национального фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов вручил Г.Мутанову орден "Qızıl ürək" («Золотое сердце»). Осуществлявшие перевод стихов Г.Джавида с азербайджанского на казахский языки профессор, доктор филологических наук, Заместитель председателя Союза писателей Казахстана, Б.Жакып и доктор филологических наук, Заведующий кафедрой ТЮРКСОЙ КазНУ имени аль-Фараби Т.Кыдыр были удостоены Национальной премией «Деде Горгуд».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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