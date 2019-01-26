В Баку презентовали ручные работы таджикских ремесленниц

26 января 2019 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Презентация уникальных ручных работ таджикских мастериц народных ремесел состоялась накануне в городе Баку, столице Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сообщили информагентству Avesta в МИД РТ. Мероприятие состоялось по инициативе посольства Таджикистана в Азербайджане по случаю объявления 2019-2021 г., годами развития села, туризма и народных ремёсел.

На мероприятии приняли участие более 40 гостей, в том числе представительницы науки и культуры Азербайджана, дипломатического корпуса и международных организаций, а также соотечественницы, проживающие в Азербайджане.

В рамках мероприятия были представлены работы по шитью, ткачеству, плетению мелких косичек (кокулбофӣ), вышивке на подушках, эскизы рисунков на ткани.

Также были представлены платочки ручной работы и их значение, состоялся показ национальной одежды: атлас, адрас, гулдузи, чакан, сузани, кундал и народных песен.

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