Запускается дополнительный рейс скоростного поезда из Гянджи в Баку

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" после праздника Новруз внесло изменения в рейсы поездов Гянджа-Баку в целях обеспечения растущей потребности в перевозке пассажиров, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью ЗАО.

25 марта к одному рейсу из Гянджи назначается дополнительный скоростной пассажирский поезд Гянджа-Баку №703.

Поезд отправится из Гянджи в 18:00 и прибудет в Баку в 22:15.

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